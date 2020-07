Thailandia, protestanti chiedono dimissioni governo (Di domenica 19 luglio 2020) Lo scioglimento del parlamento, la fine delle violenza nei confronti dei critici governativi e nuove modalità costituzionali per l’emanazione degli emendamenti. Con queste prerogative oltre 2.500 persone hanno protestato caldamente contro l’attuale governo della Thailandia, presieduto dal Primo Ministro Prayuth Chan-ocha, ex capo dell’esercito. Giunto al potere il 22 maggio 2014 dopo la fine al … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : Thailandia protestanti

AsiaNews

Lo scioglimento del parlamento, la fine delle violenza nei confronti dei critici governativi e nuove modalità costituzionali per l’emanazione degli emendamenti. Con queste prerogative oltre 2.500 pers ...BANGKOK – Il rituale della prostrazione ai piedi di re, nobili e “superiori” è stato imposto in Asia per secoli prima della sua scomparsa con l’avvento delle moderne democrazie. Anche la Thailandia lo ...