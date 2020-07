Terzo giorno di summit sul Recovery Fund. Merkel: "Ancora possibile si chiuda senza accordo" (Di domenica 19 luglio 2020) Terzo giorno di vertice dei capi di Stato e di governo della Ue per cercare di arrivare a un accordo sulla risposta europea alla crisi economica scatenata dalla pandemia di coronavirus. Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel sta incontrando la cancelliera tedesca, Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Alla riunione partecipa anche la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Lo stesso Macron, prima dell’incontro, ha fatto sapere che Parigi è pronta a fare “blocco comune” con Berlino per una risposta “senza precedenti” alla crisi. Al momento però, dopo due giorni di intense trattative, i 27 non sono Ancora riusciti ad avvicinare le posizioni sulle principali questioni che li dividono: da una parte il ... Leggi su huffingtonpost

