Termoli, trovato morto nelle acque del porto a 27 anni: a riva gli indumenti (Di domenica 19 luglio 2020) Dramma a Termoli, in provincia di Campobasso, dove un 27enne della provincia di Bari è morto. Il corpo è stato recuperato dai vigili de Fuoco nelle acque del porto molisano con la collaborazione della Capitaneria. Termoli (Campobasso), morto 27enne Sul posto anche i Carabinieri e il 118 Molise. La salma era stata avvistata in mattinata … L'articolo Termoli, trovato morto nelle acque del porto a 27 anni: a riva gli indumenti Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Il corpo senza vita di un 27enne della provincia di Bari è stato recuperato oggi pomeriggio dai Vigili del Fuoco di Termoli (Campobasso) nelle acque del porto molisano al termine di operazioni con la ...