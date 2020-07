‘Temptation Island’, nuovo amore per Katia Fanelli? L’indiscrezione (Di domenica 19 luglio 2020) Questo articolo ‘Temptation Island’, nuovo amore per Katia Fanelli? L’indiscrezione è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Katia Fanelli è stata una delle grandi protagoniste delle scorsa edizione di ‘Temptation Island’. Per lei è tornato l’amore? Mentre l’edizione di quest’anno sta entrando sempre più nel vivo, con le solite infinite e immancabili polemiche, anche i protagonisti degli scorsi anni di ‘Temptation Island’, rimangono sempre e comunque sotto la luce dei riflettori, soprattutto … Leggi su youmovies

dailynews_24 : Temptation Island, nuova segnalazione: ex protagonista a cena con un tentatore? - sticazzzi_ : non sono abituata a twitter non so chi seguire e chi no ma di una cosa sono certa i tweet di temptation island sono… - lucal2306 : @illiverde @Fedez Certo che è cosi', nessuno lo nega ma se un orda di coglioni si appassiona a Temptation Island o… - diversodavoi : Dalla regia (parenti) mi dicono che assomiglio ad Andrea di Temptation Island. In brutto, aggiungo io. Ma molto moo… - GeserAndersen : @dunkel_ulv @sabakunomaiku Ora c’è temptation island -