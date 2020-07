Temptation Island: dopo il falò di confronto, Ciavy ha disattivato Instagram (Di domenica 19 luglio 2020) dopo essere andato in onda il falò di confronto con Valeria, Ciavy è stato costretto a fare un gesto inaspettato, lasciando tutti senza parole. A Temptation Island è successo di tutto, a partire dal falò di confronto richiesto da Ciavy, dopo aver visto, forse, un bacio tra la fidanzata Valeria e il single Alessandro. Durante … L'articolo Temptation Island: dopo il falò di confronto, Ciavy ha disattivato Instagram Curiosauro. Leggi su curiosauro

