Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: André cerca di smascherare Dirk e lascia Linda! (Di domenica 19 luglio 2020) Per liberarsi del proprio rivale in amore, finirà per perdere proprio la persona per cui quella rivalità è nata. Il protagonista di questa triste storia sarà suo malgrado André Konopka (Joachim Lätsch), che – nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore finirà per rovinare il suo rapporto con Linda (Julia Grimpe) proprio nel tentativo di aprire gli occhi a quest’ultima sugli intrighi di Dirk Baumgartner (Markus Pfeiffer)…Leggi anche: Un Posto al Sole Amarcord: Tv Soap intervista Gino Rivieccio (Virgilio)Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Dirk si finge invalido per riconquistare ... Leggi su tvsoap

