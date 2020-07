Taranto, fuggiti dall'hotspot una ventina di immigrati arrivati da Lampedusa. Presi altri 20 (Di domenica 19 luglio 2020) Tutti erano giunti nei giorni scorsi ed eranoin attesa di essere inviati in altri centri dopo la conclusione delle operazioni di identificazione Leggi su repubblica

rtl1025 : ?? Oltre 20 #migranti giunti nei giorni scorsi da #Lampedusa sono fuggiti ieri sera dall'Hotspot di #Taranto, dove e… - ImolaOggi : Migranti, oltre 20 fuggiti dall'Hotspot di Taranto. Altri 23 sono fuggiti da Gualdo Cattaneo, in provincua di Perug… - MC21868 : RT @riktroiani: ??Oltre 20 #migranti, arrivati da #Lampedusa, sono fuggiti ieri sera dall'hotspot di #Taranto. Lo confermano fonti della Qu… - rep_bari : Taranto, fuggiti dall'hotspot una ventina di immigrati arrivati da Lampedusa. Presi altri 20 [aggiornamento delle 1… - RPegna : RT @riktroiani: ??Oltre 20 #migranti, arrivati da #Lampedusa, sono fuggiti ieri sera dall'hotspot di #Taranto. Lo confermano fonti della Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto fuggiti

La Repubblica

"Dei 25 tunisini arrivati giovedì sera a Gualdo Cattaneo, peraltro senza che il sindaco venisse avvisato, se non poche ore prima, 23 sono subito scappati. Non si trovano più e hanno dunque violato la ...Oltre 20 migranti giunti nei giorni scorsi da Lampedusa sono fuggiti nella serata di sabato 18 luglio dall'hotspot di Taranto, dove erano in attesa di essere inviati in altri centri dopo l'identificaz ...