Superbonus 110%: sanzioni pesanti per chi sbaglia (Di domenica 19 luglio 2020) Ecobonus 110%: multe fino a 15mila euro per le asseverazioni infedeliControlli e recupero della detrazioneRecupero dell'importo e concorsoEcobonus 110%: multe fino a 15mila euro per le asseverazioni infedeliTorna su Il Decreto Rilancio contempla al comma 14 dell'art. 119 pesanti sanzioni per i tecnici che, ai fini dell'ecobonus del 110%, rilasciano asseverazioni infedeli. In questi casi la sanzione amministrativa prevista varia da un minimo di 2000 euro fino all'importo massimo di 15.000, salvi i casi in cui il fatto costituisce reato. In questi casi infatti è prevista l'applicazione delle relative sanzioni penali. Non solo, la non veridicità delle attestazioni o delle asseverazione da parte dei soggetti abilitati fanno decadere dal beneficio del credito d'imposta del ... Leggi su studiocataldi

