Super Hamilton fa 90, Mercedes da paura (Di domenica 19 luglio 2020) All'Hungaroring Lewis ritocca il record di pole, le Ferrari in terza fila. Vettel: "Schumi il più grande, purtroppo i suoi primati crolleranno" . Leggi su quotidiano

di Leo Turrini Eppur si muove. Piano, per carità. Ma, se non altro, nel sabato ungherese la Ferrari ha evitato le umiliazioni austriache. Terza fila tutta Rossa, con un combattivo Vettel di nuovo più ...

Lewis Hamilton ha replicato la prova mostruosa di una settimana fa, piazzando un tempo da extraterrestre che gli è valsa la pole position numero 90 della carriera, la settima in Ungheria. "Le 90 posit ...di Leo Turrini Eppur si muove. Piano, per carità. Ma, se non altro, nel sabato ungherese la Ferrari ha evitato le umiliazioni austriache. Terza fila tutta Rossa, con un combattivo Vettel di nuovo più ...