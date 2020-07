Suicidio pattinatrice Alexandrovskaya, Della Monica racconta l'ex compagna (Di domenica 19 luglio 2020) Il cordoglio è unanime, il lutto mondiale: la scomparsa Della pattinatrice russa Ekaterina Alexandrovskaya, suicida a vent'anni , non lascia indifferenti. Dal suo ex partner, l'australiano Harley ... Leggi su gazzetta

gnomini : RT @Gazzetta_it: #ghiaccio #DellaMonica ricorda l’ex compagna #Alexandrovskaya, suicida a 20 anni: “Sono scioccata, era riservata ma tosta”… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #ghiaccio #DellaMonica ricorda l’ex compagna #Alexandrovskaya, suicida a 20 anni: “Sono scioccata, era riservata ma tosta”… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #ghiaccio #DellaMonica ricorda l’ex compagna #Alexandrovskaya, suicida a 20 anni: “Sono scioccata, era riservata ma tosta”… - Gazzetta_it : #ghiaccio #DellaMonica ricorda l’ex compagna #Alexandrovskaya, suicida a 20 anni: “Sono scioccata, era riservata ma… - violet6femme : Sono sicuramente in malafede io quando penso che questo ?? andava in scaletta subito dopo Conte in UE e non dopo la… -