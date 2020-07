Stromboli: sindaco Lipari, 'sull'isola tanta paura come un anno fa ma tutto sotto controllo' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - "Ci sono stati momenti di paura, certo, soprattutto dopo quanto accaduto un anno fa" con la morte di un escursionista "ma è tutto sotto controllo, Non si sono registrati danni né a persone né a cose, per fortuna". A dirlo all'Adnkronos è il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, che ha competenza sull'isola di Stromboli, dopo i due boati che hanno svegliato gli abitanti e i turisti sull'isola delle Eolie. "Queste esplosioni - spiega il sindaco che è sta raggiungendo Stromboli - non sono come quelle dellos corso anni, ecco perché non ... Leggi su liberoquotidiano

Stromboli, due forti boati svegliano l'isola

Due forti boati hanno svegliato in piena notte l'isola di Stromboli che sta tentando faticosamente di ripartire dopo il Covid. "Per fortuna nulla di grave - dice all'Adnkronos un abitante, Gianluca Gi ...

