Strage via d'Amelio, Ostia Antica, albero della legalità, Massaro (F.I.): "Mantenere vivo il ricordo, testimonianza per le nuove generazioni" (Di domenica 19 luglio 2020) Questa mattina in Piazza Gregoriopoli, a Ostia Antica, il Movimento Ecologista Ecoitaliasolidale, in occasione della vigilia del 28° anniversario della Strage di Via d'Amelio, ha messo a dimora "L'albero della Legalità". In rappresentanza di Ecoitaliasolidale hanno presenziato il Presidente Nazionale Piergiorgio Benvenuti, la Responsabile del Lazio Giuliana Salce e il Responsabile del Municipio X Gaetano di Staso. "Paolo Borsellino e i membri della sua scorta hanno servito lo Stato con dedizione, coraggio e onore. Noi tutti abbiamo il dovere morale e la responsabilità di ricordare loro, la loro storia ed il loro eroismo" – dichiara Pietrangelo Massaro, Vice Coordinatore Forza

“Alcuni agenti dell’unità esplosivi del Fbi che hanno lavorato alle indagini sulla strage hanno riscritto i miei rapporti, illegittimamente deposto in processi su campi che non erano di loro competenz ...

Una strage dai mille lati oscuri. 28° Anniversario della Strage di Via D’Amelio.

La strage di Via D’Amelio, dove persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i suoi angeli custodi, si è sempre connotata per una caratteristica che viene associata a varie stragi della storia italia ...

