Strage di Via d’Amelio, le parole profetiche di Paolo Borsellino 28 anni dopo (Di domenica 19 luglio 2020) Paolo Borsellino sapeva che sarebbe morto, lo sapeva fin dall’inizio ma non ha mai mollato la sua lotta, 28 anni fa la Strage di Strage di Via d’Amelio. Foto: Instagram @chetempochefaEra il 1992, uno degli anni più bui della storia della Repubblica Italiana, nello stesso anno, a pochi mesi l’uno dall’altro, persero la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Il 23 maggio, intorno alle ore 18, Giuseppe Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e tre uomini della loro scorta, Antonio Montinari, Rocco Di Civillo e Vito Schisano, persero la vita nella Strage di Capaci. Esattamente due mesi dopo, il 19 luglio, l’amico, collega e ... Leggi su chenews

