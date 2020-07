Stefania Orlando inedita e svestita: rivelazioni sul neo marito e l’ex Andrea Roncato (Di domenica 19 luglio 2020) Stefania Orlando oggi: nuova vita accanto al secondo marito. A un anno dal ‘sì’ che l’ha unita al musicista Simone Gianlorenzi, la conduttrice si racconta al settimanale Chi. Un amore nato con un sms, il loro. “Mandai un sms a Simone dopo aver sognato una notte di passione tra me e lui e da lì, da quel messaggio contenuto in appena 160 caratteri non ci sono più separati”, ha rivelato la sensuale showgirl. La Orlando vorrebbe diventare madre: “Io e Simone abbiamo provato ad avere un bambino. Nei mesi a seguire ci hanno suggerito di affidarci alla scienza, ma abbiamo preferito non accanirci e accettare la decisione di madre natura …”. Stefania Orlando rivelazione inedita su Andrea ... Leggi su urbanpost

infoitcultura : Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto” - zazoomblog : Stefania Orlando il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto” - #Stefania… - marcellosanfili : #Estate.. Buongiorno con la Divina e Dea Stefania Orlando @stefyorlando Complimenti per tanta Natural Bellezza. Sem… - donatda : #Repost @blogtivvu • • • • • • Stefania Orlando e Andrea Roncato potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello… - infoitcultura : Andrea Roncato e Stefania Orlando, “vorrei rifrequentarlo ma la moglie è gelosissima” e Signorini li vuole tutti e… -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto” DiLei Vip Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto”

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...

Stefania Orlando e Andrea Roncato, la verità dopo anni: “Ho pianto tanto, ma…”

Stefania Orlando e Andrea Roncato furono sposati per poco più di due anni, dalla fine del 1996 al 1999. Oggi lei è sposata con Simone Gianlorenzi, lui con Nicole Moscariello; pare sarebbe ...

Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Ste ...Stefania Orlando e Andrea Roncato furono sposati per poco più di due anni, dalla fine del 1996 al 1999. Oggi lei è sposata con Simone Gianlorenzi, lui con Nicole Moscariello; pare sarebbe ...