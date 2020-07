Stefania Orlando, il retroscena sulla fine del matrimonio con Andrea Roncato: “Ho sofferto molto” (Di domenica 19 luglio 2020) Se è vero che esistono degli amori infiniti e mutevoli è altrettanto vero che, alle volte, ci si ritrova a fare i conti con dei finali del tutto inaspettati. Questo è quanto deve essere successo a Stefania Orlando, che dopo tanti anni torna a parlare della fine del matrimonio con Andrea Roncato e del progressivo allontanamento. Attenzione però: la Orlando, felicemente sposata con Simone Gianlorenzi, non usa parole cattive o ammantate di risentimento. Al contrario, la sua è un’osservazione lucida. Una confessione razionale fatta al settimanale Chi, che analizza nella maniera più oggettiva possibile i fatti accaduti nel passato. Ma andiamo per ordine: Stefania Orlando e ... Leggi su dilei

marcellosanfili : #Estate.. Buongiorno con la Divina e Dea Stefania Orlando @stefyorlando Complimenti per tanta Natural Bellezza. Sem… - donatda : #Repost @blogtivvu • • • • • • Stefania Orlando e Andrea Roncato potrebbero entrare nella Casa del Grande Fratello… - infoitcultura : Andrea Roncato e Stefania Orlando, “vorrei rifrequentarlo ma la moglie è gelosissima” e Signorini li vuole tutti e… - zazoomblog : Andrea Roncato e Stefania Orlando “vorrei rifrequentarlo ma la moglie è gelosissima” e Signorini li vuole tutti e d… - BITCHYFit : Stefania Orlando e l’ex marito Andrea Roncato al Grande Fratello Vip? “Sua moglie è gelosa di me” -

Ultime Notizie dalla rete : Stefania Orlando

Liberoquotidiano.it

Stefania Orlando e Andrea Roncato furono sposati per poco più di due anni, dalla fine del 1996 al 1999. Oggi lei è sposata con Simone Gianlorenzi, lui con Nicole Moscariello; pare sarebbe ..."Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l'inverno scorso - ha rivelato la Orlando proprio al settimanale Chi diretto da Signorini -, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti a trovare un punto ...