Stava, oggi il 35° anniversario della strage (Di domenica 19 luglio 2020) Stava, oggi è il 35° anniversario della strage in cui morirono 268 persone in Val di Fiemme Stava, comune di Tesero, Val di Fiemme. Sono le 12:22:55 del 19 luglio 1985. All’improvviso cede l’arginatura del bacino superiore dell’impianto di fluorite che crolla sul bacino inferiore, che a sua volta non resiste. La massa fangosa, fatta di sabbia, limi e acqua, scende a valle ad una velocità spaventosa, quasi 90 chilometri orari. E non risparmia niente e nessuno. Travolge persone, alberi, abitazioni, fino a raggiungere la confluenza fra il rio Stava e il torrente Avisio. Il crollo dei bacini di Prestavèl provocò la morte di 268 persone, di cui 70 erano di Tesero mentre gli altri erano turisti e lavoratori delle strutture ... Leggi su zon

jesysmysunshine : Devo fare la valigia oggi. Vado via una settimana e mi porto dietro un baule perché il quella piccola ci stava solo… - Fia__x : Sono tipo la persona più felice del mondooo...hanno un profumo buonissimo, da oggi mi laverò i capelli moooolto più… - PonytaEle : RT @EnioSagretti: @ChimicoScettico In quel periodo Bill Gates aveva troppo da fare, stava imponendo al mondo il suo sistema operativo taroc… - LFVSuedtirol : Stava, oggi è il 35° anniversario della strage: morirono 268 persone. Migliaia di volontari giunsero da Trentino, A… - dreampinks : @idlepinkids Lei è ancora in Cina ed è bloccata perché è proprio di Wuhan e ci sono problemi col passaporto, nella… -

Ultime Notizie dalla rete : Stava oggi Strage di Stava, oggi ricorre il 35° anniversario Nel crollo dei bacini di Prestavel morirono 268 persone Tesero, la memoria trasmessa ai giovani l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Buio, parla Emanuela Rossi: “La parte più distopica del film è quella realistica”

Buio è una delle sorprese di quest'anno, così come lo è la sua autrice Emanuela Rossi, recentemente premiata anche ai Nastri d'argento per il suggestivo soggetto del suo lavoro, disponibile prima in s ...

Villamassargia, una rotatoria e una scultura per Emanuela Loi

"Il sacrificio di Emanuela Loi non è stato vano: la nostra presenza qui oggi dimostra che il suo ricordo è sempre vivo". Il capitano dei carabinieri Giovanni di Nuzzo, comandante della compagnia di ...

Buio è una delle sorprese di quest'anno, così come lo è la sua autrice Emanuela Rossi, recentemente premiata anche ai Nastri d'argento per il suggestivo soggetto del suo lavoro, disponibile prima in s ..."Il sacrificio di Emanuela Loi non è stato vano: la nostra presenza qui oggi dimostra che il suo ricordo è sempre vivo". Il capitano dei carabinieri Giovanni di Nuzzo, comandante della compagnia di ...