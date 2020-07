Stato padrone, il no degli italiani. "Molto meglio la gestione privata" (Di domenica 19 luglio 2020) Il sondaggio: per il 60% non è giusto investire soldi pubblici in attività imprenditoriali. I casi di Aspi e Alitalia Leggi su quotidiano

ChiaroLeo : @HuffPostItalia IL DEMONIO, SCELTO VATICANO, 33 TEL. 2 RACCOMANDATE, PAPI, RATZINGER ACCETTO' L'ANTICRISTO, LA CHIE… - ChiaroLeo : @matteosalvinimi DECISIONE STATO CHIESA RAI MEDIASET, COLLUSI TORRE DEL GRECO,Villaricca. Carabinieri in azione, sc… - 622616f61973473 : RT @ilfattoblog: GIULIO REGENI 'Pensava di essere padrone di un mondo dove le persone imparano per potersi capire. Ma si sbagliava' #17lug… - st0_c4zz0 : RT @PaucaPalea: @agambella @Ilconservator Democrazia è quando voti come vuole il padrone. Populismo è quando voti come il padrone non vuole… - EureosCriss : RT @usato_di_sicuro: @RobertoTerenzi1 La barbarie. Già dover pagare prima il 60%, poi il 39% nell'anno corrente sulla base dell'anno preced… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato padrone Stato padrone, il no degli italiani. "Molto meglio la gestione privata" Quotidiano.net Quartararo lancia già la sfida a Re Marquez

Doppietta Yamaha: Fabio Quartararo che sbriciola il record della pista e Maverick Viñales. Poi Marc Marquez. Gran 4° di “Pecco“ Bagnaia, ma grande delusione per la coppia di ufficiali Ducati, Andrea D ...

Anzio, offese e scritte ingiuriose contro la consigliera Giannino

Anzio – Delle scritte offensive nei confronti del consigliere comunale del Pd Lina Giannino sono apparse durante la notte sui muri di Anzio. Un risveglio spiacevole per la consigliera, che è stata vit ...

Doppietta Yamaha: Fabio Quartararo che sbriciola il record della pista e Maverick Viñales. Poi Marc Marquez. Gran 4° di “Pecco“ Bagnaia, ma grande delusione per la coppia di ufficiali Ducati, Andrea D ...Anzio – Delle scritte offensive nei confronti del consigliere comunale del Pd Lina Giannino sono apparse durante la notte sui muri di Anzio. Un risveglio spiacevole per la consigliera, che è stata vit ...