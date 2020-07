Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo: in 5 saltano la prossima partita (Di domenica 19 luglio 2020) Squalificati Serie A, le decisioni del giudice sportivo – Il giudice sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 19 luglio 2020, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: a) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA CARBONI Andrea (Cagliari): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA AMRABAT Sofyan (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione). DIJKS Mitchell (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un ... Leggi su calcioweb.eu

