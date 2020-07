Sport italiano in lutto, è morta Alina Seeber (Di domenica 19 luglio 2020) Alina Seeber è morta all’età di 22 anni. Le cause del decesso sono collegate all’aneurisma cerebrale che l’aveva colpita nei giorni scorsi. ROMA – Il mondo dello Sport piange Alina Seeber, morta a soli 22 anni. La giovane calciatrice si è spenta in seguito ad un aneurisma cerebrale che aveva portato al ricovero nei giorni scorsi. “A nome mio e di tutta la Lega Nazionale Dilettanti – ha dichiarato il presidente Cosimo Sibilia riportato da La Repubblica – desidero esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia della ragazza e alla sua comunità Sportiva“. Chi era Alina Seeber Una carriera dedicata al mondo dello ... Leggi su newsmondo

