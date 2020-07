Spazio, obiettivo Marte: tra poche ore il lancio della sonda araba diretta verso il Pianeta Rosso (Di domenica 19 luglio 2020) Gli Emirati Arabi Uniti si preparano a lanciare la prima missione araba per Marte. Il lancio, inizialmente previsto per il 14 luglio, è stato rinviato al 20 luglio a causa del maltempo. Un razzo porterà in orbita la sonda ‘Al-Amal’, con partenza dal centro spaziale di Tanegashima, nel sud del Giappone. La sonda emiratina è una delle tre che puntano a raggiungere il Pianeta Rosso, con i razzi cinese e USA che vogliono sfruttare la vicinanza tra Terra e Marte, solo 55 milioni di km. ‘Al-Amal’, che vuol dire speranza in arabo, dovrebbe iniziare a orbitare intorno al Pianeta Rosso nel febbraio 2021, in concomitanza con le celebrazioni per il 50° ... Leggi su meteoweb.eu

