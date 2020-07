Spazio: grande attesa per il lancio della sonda diretta su Marte (Di domenica 19 luglio 2020) È pronto sulla piattaforma di lancio il razzo giapponese H-IIA con la sonda spaziale degli Emirati Arabi Uniti per Marte per la prima missione interplanetaria del mondo arabo. Il lancio della sonda, chiamata Amal o Hope (speranza), avverrà dalla base di Tanegashima su una piccola isola del sud del Giappone ed era inizialmente previsto per mercoledì scorso, ma è stato ritardato a causa del maltempo. Mitsubishi Heavy Industries, il fornitore del razzo H-IIA, ha annunciato che il lancio avverrà alle 6.58 di lunedì (21.58 Gmt di domenica). La preparazione è stata completata e il razzo è ora sul trampolino di lancio, ha fatto sapere Mitsubishi. La sonda dovrebbe raggiungere ... Leggi su meteoweb.eu

AlberoDeserto : RT @lucatwitting7: La solitudine è indipendenza: l’avevo desiderata e me l’ero conquistata in tanti anni. Era fredda, questo sì, ma era anc… - Spazio_Napoli : - nocturnhaal : @victbert fede :( ti mando un grande abbraccio ?? posso immaginare lo sconforto di certi momenti, ma non è vero che… - amilano1986 : RT @_vedocose: Nell’amore per la propria terra lo spazio più grande bisogna riservarlo alla lucida consapevolezza dei difetti, facendosene… - ilTeneggio : RT @_vedocose: Nell’amore per la propria terra lo spazio più grande bisogna riservarlo alla lucida consapevolezza dei difetti, facendosene… -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio grande Nuovi locali per l'officina Taccari Service: un grande spazio, molti servizi Cronache Maceratesi "Anima Festival", musica e grande cinema nell'estate di eventi all'aperto a Cervere e Fossano

CUNEO CRONACA - Anima Festival a Cervere (Cuneo) ci sarà. In questo 2020 di concerti annullati e rimandati, i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo hanno deciso di continuare a credere nella musica e negli ...

I colori dello spazio e quelli di Magris

Samantha Cristoforetti e Claudio Magris sono i big attesi lunedì 20 luglio a La Milanesiana, protagonisti di due distinti eventi. L’astronauta Cristoforetti tiene, alle 18, una lectio illustrata dal t ...

CUNEO CRONACA - Anima Festival a Cervere (Cuneo) ci sarà. In questo 2020 di concerti annullati e rimandati, i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo hanno deciso di continuare a credere nella musica e negli ...Samantha Cristoforetti e Claudio Magris sono i big attesi lunedì 20 luglio a La Milanesiana, protagonisti di due distinti eventi. L’astronauta Cristoforetti tiene, alle 18, una lectio illustrata dal t ...