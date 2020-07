Spal-Roma: probabili formazioni e TV (Di lunedì 20 luglio 2020) Mercoledì 22 luglio alle 21.45 al Paolo Mazza andrà in scena Spal-Roma, partita valida per la 35° giornata di campionato di Serie A. La scorsa giornata i padroni di casa sono stati sconfitti fuori casa per 2 a 1 dal Brescia, una partita che ha sancito di fatto la retrocessione della Spal in Serie B, tenendo invece in vita le speranze salvezza del Brescia. Può cambiare la categoria, ma l'obiettivo e le motivazioni resteranno sempre le stesse: portare in alto il nome di questa città, della sua gente e dei colori che indossiamo. Oggi è un arrivederci.#Biancazzurri #MaiSola #ForzaSpalSempre pic.twitter.com/e0yxeI5Qtp— Spal (@Spalferrara) July 19, 2020La Roma invece ha pareggiato 2 a 2 contro l’Inter, un risultato ... Leggi su sport.periodicodaily

