Sondaggio Noto, lo Stato padrone di Alitalia e Autostrade? Gli italiani non esultano: per il 60% meglio i privati (Di domenica 19 luglio 2020) L’ingresso dello Stato nel capitale di Autostrade non trova lo stesso entusiasmo del governo nel pensiero della maggioranza degli italiani. Secondo il Sondaggio dell’Istituto Noto pubblicato sul Quotidiano nazionale, l’idea di usare soldi pubblici per gestire grandi imprese non piace al 60% degli intervistati. Un giudizio che si ritrova soprattutto nei due casi più noti in cui lo Stato ha deciso di intervenire con fondi propri, a cominciare dal caso di Aspi per finire all’eterno buco nero di Alitalia. Sul caso Autostrade, il 60% si dice contrario all’ingresso dello Stato, contro il 33% che invece è favorevole. Lo stesso va per Alitalia: il 59% non è d’accordo ... Leggi su open.online

Stato padrone, il no degli italiani "Molto meglio la gestione privata"

Al contempo, però, la maggioranza assoluta delle stesse persone (74%, cioè 3 su 4) interpellate nell’indagine condotta da Noto Sondaggi afferma che sarebbe stato giusto trovare forme di penalizzazioni ...

