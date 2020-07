Sky: Napoli-Udinese, Gattuso ha un solo dubbio in mediana, Lobotka favorito su Demme (Di domenica 19 luglio 2020) Sky Sport dà le ultime di formazione in casa Napoli. La squadra di Gattuso sarà impegnata al San Paolo, alle 19.30, contro l’Udinese. Secondo l’emittente, l’allenatore schiererà Ospina tra i pali, mentre in difesa Hysaj e Mario Rui agiranno ai fianchi della coppia di centrali formata da Manolas e Koulibaly. C’è ancora un dubbio in mediana. Gattuso non ha ancora scelto a chi affidare il ruolo di regista tra Demme e Lobotka, ma lo slovacco è favorito per una maglia da titolare. Sono confermati, invece, Fabian Ruiz e Zielisnki. Il tridente di attacco è quello classico: Gattuso si affida ai piccoletti Callejon, Mertens e Insigne. L'articolo Sky: ... Leggi su ilnapolista

La redazione di Sky Sport ha stilato la probabile formazione azzurri in vista del match di campionato Napoli-Udinese, in scena questa sera alle 19:30, allo stadio San Paolo. Gattuso gestirà le energie ...

Reduci da due pareggi, 1-1 tra Napoli e Bologna, 0-0 tra Lazio e Udinese nello scorso turno, azzurri e bianconeri si affrontano con obiettivi tanto diversi quanto diversa è la loro posizione in classi ...

