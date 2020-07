Sinner-Thiem oggi in tv: orario e come seguire l’evento in streaming (Di domenica 19 luglio 2020) La finale del Bett Aces 2 di Berlino 2020 proporrà lo scontro fra Jannik Sinner e Dominic Thiem, interessante per valore specifico dei due atleti protagonisti. L’austriaco ha già sconfitto l’azzurro nel corso delle semifinali del primo torneo berlinese, il Bett Aces 1, riuscendo ad imporsi in due set, seppur al termine di un testa a testa combattuta. Il match andrà in scena oggi, domenica 19 luglio, a partire dalle ore 16.00. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport, che detiene i diritti dell’evento e garantisce un supporto streaming mediante la piattaforma Eurosport Player. Inoltre, Sportface.it metterà a disposizione dei propri lettori una diretta testuale, con annessi approfondimenti post-match. Leggi su sportface

