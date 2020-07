Silvio Berlusconi verso il Colle, perché no? (Di domenica 19 luglio 2020) di Biagio Maimone Silvio Berlusconi è ritornato alla ribalta della scena politica in veste di vincitore in seguito alle recenti vicende che hanno posto in discussione l’operato “super partes” della Magistratura, per cui vi è stata l’ammissione, da parte di alcuni, di accanimento da parte della stessa nei suoi confronti. La Magistratura avrebbe sbagliato ed ecco, immediata, la riabilitazione politica, sociale ed umana dell’ex Presidente del Consiglio posta su un piatto d’argento con le sorprendenti scuse da parte anche dei suoi vecchi avversari politici. Si, proprio così, la Magistratura iniqua e di parte ha scombinato i piani di buona parte dei politici italiani e, pertanto, è giunta l’ora, secondo alcuni, che si faccia da parte e che allenti la sua morsa. Il 2022, anno in cui il ... Leggi su ildenaro

