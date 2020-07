Silvia Provvedi, il primo mese di Nicole senza papà: “Auguri, sei unica” (Di domenica 19 luglio 2020) Silvia Provvedi la gemella mora delle Donatella è diventata mamma da solo un mese e nelle scorse ore ha deciso di festeggiare la ricorrenza con un post. foto facebookE’ stata proprio la neo mamma ha pubblicare sulla sua pagina instagram una foto del suo pancione in procinto di partorire per festeggiare il primo mese di vita della sua piccola Nicole. La bambina è nata dall’amore con il compagno Giorgio De Stefano che al momento è lontano dalla sua famiglia per problemi giudiziari, il giovane infatti è stato arrestato proprio poche ore dopo essere diventato papà. Silvia Provvedi, il primo mese di Nicole senza papà: ... Leggi su chenews

Lo scorso 18 giugno Silvia Provvedi è diventata mamma della piccola Nicole. Un mese d'amore che la cantante del duo Le Donatella ha ricordato con un dolcissimo post su Instagram: una carrellata di imm ...

Silvia Provvedi dedica parole d'amore e Storie su Instagram alla piccola Nicole, nata un mese fa. La Donatella fa bellissimi omaggi alla sua bambina, avuta con Giorgio De Stefano, il quale è stato ...

