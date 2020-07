Sicilia: M5S, 'su manifesto Musumeci non era sangue, dai suoi assessori istigazione a odio' (Di domenica 19 luglio 2020) Palermo, 19 lug. (Adnkronos) - ”Niente sangue e nessuna campagna di istigazione all'odio, cosa che è lontanissima dalla nostre corde e dal nostro sentire e che condanniamo senza se e senza ma. Sono semmai gli inaccettabili e offensivi commenti degli assessori di Musumeci che non lasciano spazio a nessuna immaginazione e istigano all'odio, tant'é che dopo le loro frasi, la pagina fb del nostro collega Di Paola è stata fatta bersaglio di numerose minacce, delle quali in precedenza non c'era la minima traccia, nonostante la locandina fosse presente da diverse ore sui social”. Lo affermano i deputati del M5S all'ARS in relazione alle polemiche suscitate dalla locandina postata sulla propria pagina fb dal deputato Nuccio Di Paola per promuovere la mozione di ... Leggi su liberoquotidiano

