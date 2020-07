Sicilia, il presidente Musumeci contro i suoi dipendenti: “ L’80 per cento si gratta la pancia” (Di domenica 19 luglio 2020) A Catania, il presidente della Regione Sicilia Musumeci, ha lanciato delle accuse gravissime ai dipendenti. Immediata la reazione dei sindacati. Nello Musumeci, presidente della Regione Sicilia, ha lanciato un durissimo attacco contro i dipendenti della sua regione. Intervenendo a Catania, nel corso della giornata mondiale dell’energia, ha infatti affermato che l’80 per cento delle persone … L'articolo Sicilia, il presidente Musumeci contro i suoi dipendenti: “ L’80 per cento si gratta la pancia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fanpage : È lo stesso Governatore Musumeci a lanciare l'accusa ai dipendenti della Regione Sicilia - Trscrv : @PalermoToday Visto che anche lui se n’è accorto e dato che è il Presidente della Regione Sicilia, perché invece di… - GioPepi : NELLO MUSUMECI Borsellino , una pianta da alimentare con la verità... Il presidente della Regione Sicilia su SE È C… - claudicantep : @Musumeci_Staff Caro Presidente, il popolo siciliano l’ha votata per risolvere anche queste mancanze. Si adoperi al… - sumaistu47 : Facce da culo. 'L’attacco di Musumeci: «In Sicilia l’80% dei dipendenti regionali è improduttivo» Al posto tuo den… -