Si sente male, dopo essersi tuffato in piscina a Brescia: bimbo muore a 7 anni (Di domenica 19 luglio 2020) È morto il bambino annegato nella piscina comunale di Brescia nel pomeriggio. Secondo le prime ricostruzioni il piccolo si è sentito male dopo essersi tuffato in acqua ed è stato subito soccorso dai bagnini che hanno provato a rianimarlo. Inutile la corsa al pronto soccorso degli Spedali civili dove il bambino, 7 anni di origini straniere, è deceduto. La procura di Brescia ha aperto un’inchiesta per chiarire se la morte poteva essere evitata. Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Brescia, bimbo di 7 anni si sente male dopo tuffo in piscina: morto in ospedale

