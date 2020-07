Si ricorda Paolo Borsellino, si dimentica la verità (Di domenica 19 luglio 2020) L’ultima traccia è datata 3 luglio 2020. Mette in risalto un’altra anomalia. L’ennesima, perché di anomalie il percorso che ha portato a capire chi avesse organizzato la strage di via D’Amelio è costellato.Caltanissetta, processo a Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, i tre poliziotti imputati per calunnia aggravata per aver depistato le indagini sull’attentato nel quale il 19 luglio 1992 morirono il giudice Paolo Borsellino e gli uomini della sua scorta. Prende la parola in aula Francesco Papa, colonnello della Direzione investigativa antimafia. È stato chiamato ad analizzare delle stranezze nelle registrazioni delle conversazioni di Vincenzo Scarantino, il falso pentito che si autoaccusò di aver commissionato il furto dell’auto che servì per realizzare ... Leggi su huffingtonpost

