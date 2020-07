«Si grattano la pancia dalla mattina alla sera» (Di domenica 19 luglio 2020) Il presidente siciliano Nello Musumeci sui dipendenti della sua Regione, che ha definito per l'80 per cento «assolutamente improduttivi» Leggi su ilpost

“La Regione ha 13 mila dipendenti, dei quali l’80% assolutamente improduttivi, si grattano la pancia dalla mattina alla sera. Ma non lo dite ai sindacati. Ora vogliono lavorare da casa, ma se non lavo ...Catania, 18 lug. (askanews) - La Regione ha "13mila dipendenti dei quali l'80% assolutamente improduttivi. Ma non lo dite ai sindacati. Improduttivi. Si grattano la pancia dalla mattina alla sera. E o ...