"Si dimetta e chieda scusa a 'Il Tempo'". La Maglie terremota il governo, diktat alla grillina Castelli: ha le ore contate? (Di domenica 19 luglio 2020) Il consiglio della grillina Laura Castelli ai ristoratori, che in Tempo di crisi dovrebbero cambiare lavoro, ha mandato su tutte le furie Maria Giovanna Maglie. "Siamo in trepida - ha cinguettato al vetriolo - e non più tanto paziente attesa delle dimissioni del sottosegretario Laura Castelli, accompagnate dalle scuse a il Tempo, per manifesto disprezzo nei confronti dei lavoratori e degli Imprenditori italiani". La pentastellata, nonostante fosse ospite al Tg2 post assieme al direttore del quotidiano romano, Franco Bechis che ha ascoltato tutte le sue parole, ha accusato Il Tempo di aver diffuso una fake news (relativa appunto alla frase incriminata sui lavoratori). Immediata la reazione del giornale che ha nuovamente tuonato contro la ... Leggi su liberoquotidiano

Franc3sc098 : @LaCastelliM5s chieda scusa ai ristoratori e si dimetta perché con il Suo Governo imbarazzante state facendo i danni!! #Castelli - robymark1 : RT @DSantanche: “Se non ci sono clienti i #ristoratori cambino mestiere”. Il viceministro #Castelli non conosce nulla dell’economia reale (… - filotesa : RT @gbarbacetto: Roberto Contessi, presidente Anci Friuli Venezia Giulia, nascosto dietro il nickname Ci Erre scrive al giornalista @DavidP… - andrea41183532 : RT @gbarbacetto: Roberto Contessi, presidente Anci Friuli Venezia Giulia, nascosto dietro il nickname Ci Erre scrive al giornalista @DavidP… - funaija : RT @gbarbacetto: Roberto Contessi, presidente Anci Friuli Venezia Giulia, nascosto dietro il nickname Ci Erre scrive al giornalista @DavidP… -

Ultime Notizie dalla rete : dimetta chieda Lopalco candidato con Emiliano, Fi: «Si dimetta e chieda scusa ai pugliesi» AndriaLive Maria Giovanna Maglie, il diktat a Laura Castelli: "Si dimetta e chieda scusa a 'Il Tempo'"

Il consiglio della grillina Laura Castelli ai ristoratori, che in tempo di crisi dovrebbero cambiare lavoro, ha mandato su tutte le furie Maria Giovanna Maglie. "Siamo in trepida - ha cinguettato al v ...

Castelli: “Ristoratori cambino mestiere”. Bufera sul viceministro M5s

Tra le varie categorie colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria, i ristoratori sono, insieme agli albergatori, una delle più colpite. Diversi fattori, tra cui la paura, tengono ancora moltis ...

Il consiglio della grillina Laura Castelli ai ristoratori, che in tempo di crisi dovrebbero cambiare lavoro, ha mandato su tutte le furie Maria Giovanna Maglie. "Siamo in trepida - ha cinguettato al v ...Tra le varie categorie colpite dalla crisi legata all’emergenza sanitaria, i ristoratori sono, insieme agli albergatori, una delle più colpite. Diversi fattori, tra cui la paura, tengono ancora moltis ...