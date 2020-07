Serie B, Perugia: arriva l’esonero per Serse Cosmi, c’è il ritorno di Oddo (Di domenica 19 luglio 2020) Il Perugia esonera Serse Cosmi.Prestazioni deludenti e classifica pericolante per il club umbro che dopo lo scialbo 0-0 ottenuto in casa contro la Cremonese nell'ultimo turno, ha deciso di dare il benservito all'ex anche di Trapani e Palermo. I biancorossi hanno scelto di affidare nuovamente la squadra a Massimo Oddo nella speranza che in queste tre gare rimanenti riesca a salvare il club dallo spettro Serie C.A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Serse Cosmi dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A mister Cosmi e al suo staff composto da Fabio Bazzani, Manuel De Maria e Salvatore Pollino vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la Serietà e la ... Leggi su mediagol

