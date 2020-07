Serie A, tutto pronto per Napoli-Udinese: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv (Di domenica 19 luglio 2020) La Serie A continua a dare spettacolo.Archiviate le prime tre gare della 34esima giornata del campionato di Serie A, H.Verona-Atalanta (1-1), Cagliari-Sassuolo (1-1) e Milan Bologna (5-1), oggi si proseguirà con altre sei avvincenti match. Tra le sfide più calde e accese di questa giornata, c'è sicuramente quella del 'San Paolo', dove Napoli e Udinese si sfideranno alle 19.30, con i partenopei decisi a i tornare alla vittoria per cancellare la brutta prova di Bologna e non mollare la corsa al quinto posto.Napoli-Udinese, Gotti: “Avversari di alto livello, ma nulla è scontato. Jajalo? Stagione finita”Gennaro Gattuso senza Di Lorenzo squalificato, oltre agli infortunati Llorente e Youens, ... Leggi su mediagol

SerieA : Tutto pronto per un altro weekend di calcio! Ecco la programmazione della 34ª giornata di #SerieATIM. ?? Scopri l'… - JuventusTV : Rivediamo tutto il match dell'Allianz Stadium: #JuveAtalanta integrale ??? On demand, qui ? - juventusfc : ?? Sarri: «Non si è mai segnato così tanto come in queste giornate in Serie A. In queste condizioni, per tutte le sq… - In_TheLaLaLand : RT @Greyisthesun: Ma io voglio guardare serie TV tutto il giorno mica studiare - Mediagol : #SerieA, tutto pronto per #Napoli-#Udinese: le probabili formazioni e dove vedere il match in tv -