Serie A: Politano-gol, il Napoli batte l'Udinese (Di domenica 19 luglio 2020) Al quinto minuto di recupero, quando il pareggio sembrava rispecchiare quanto visto in campo, è arrivato il lampo di Matteo Politano, quello tanto atteso. Il gran gol dell'ex giocatore dell'Inter - il ... Leggi su gazzetta

Juliano_1926 : Per il tifoso medio affamato di stroncature era già un brocco. Invece, da quando è ripartita la Serie A #Politano h… - sportli26181512 : Napoli-Udinese 2-1: Politano fa felice Gattuso: Una magia al 95' dell'esterno, al primo gol in azzurro, vale i tre… - vnewsita : Serie A, Napoli-Udinese 2-1: Politano regala i tre punti al 95' - sportli26181512 : Prodezza di Politano al 95': il Napoli aggancia il Milan. Udinese beffata: Prodezza di Politano al 95': il Napoli a… - Fix_55 : RT @Nai1926_: ? | Ci pensa #POLITANO ? Serie ?? ???? #NAPOLIUdinese 2-1 ?? #ForzaNapoliSempre #Napoli1926AmoreInfinito #NapleShop ———————- Vis… -

Il Napoli supera 2-1 l'Udinese in rimonta nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A. De Paul sblocca il risultato ... Nella ripresa, in pieno recupero, un eurogol di Politano vale il 2-1 ...La Serie A è giunta alla 34sima giornata di campionato. La vittoria della Sampdoria a Parma (3-2 in rimonta) ha aperto la domenica di calcio. Il Genoa batte il Lecce nel match spareggio per evitare la ...