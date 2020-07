Serie A, giudice sportivo: un turno a Carboni, Amrabat, Dijks, Ferrari e Hateboer (Di domenica 19 luglio 2020) Attraverso un comunicato ufficiale, sono state comunicate le decisioni del giudice sportivo in merito alle sanzioni disciplinari comminate dai direttori di gara durante i match validi per la 15esima giornata di ritorno disputata ieri. Saltano un turno per comportamento scorretto nei confronti di un avversario, Andrea Carboni del Cagliari, Sofyan Amrabat del Verona, Mitchell Dijks del Bologna, Gianmarco Ferrari del Sassuolo, Hans Hateboer dell’Atalanta. Leggi su sportface

sportface2016 : #SerieA, le decisioni del giudice sportivo dopo la 15esima giornata di ritorno di campionato - calciodangolo_ : ??????Le decisioni del Giudice Sportivo dopo #CagliariSassuolo, #MilanBologna e #VeronaAtalanta: squalificato… - Angolo_Atalanta : ??????Le decisioni del Giudice Sportivo dopo #CagliariSassuolo, #MilanBologna e #VeronaAtalanta: squalificato… - Angolo_Viola : ??????Le decisioni del Giudice Sportivo dopo #CagliariSassuolo, #MilanBologna e #VeronaAtalanta: squalificato… - Angolo_Lazio : ??????Le decisioni del Giudice Sportivo dopo #CagliariSassuolo, #MilanBologna e #VeronaAtalanta: squalificato… -