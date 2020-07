Serie A, Giudice sportivo: in cinque saltano la 35esima giornata (Di domenica 19 luglio 2020) Sono cinque i giocatori squalificati dal Giudice sportivo di Serie A, tutti per uno turno, a margine degli incontri di ieri, validi per la 34esima giornata. Si tratta di Carboni, Cagliari, unico ... Leggi su gazzetta

SeEarn : GIUDICE SPORTIVO - CINQUE SQUALIFICATI IN SERIE A DOPO LE TRE GARE DI IERI #GiudiceSportivo #squalificati #SerieA… - NCN_it : GIUDICE SPORTIVO - CINQUE SQUALIFICATI IN SERIE A DOPO LE TRE GARE DI IERI #GiudiceSportivo #squalificati #SerieA… - sportli26181512 : Giudice sportivo, 35esima giornata: in cinque saltano il turno: Giudice sportivo, 35esima giornata: in cinque salta… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #SerieA, #Giudicesportivo, 35esima giornata: in cinque saltano il turno - Gazzetta_it : #SerieA, #Giudicesportivo, 35esima giornata: in cinque saltano il turno -