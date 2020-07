Serie A, Genoa, Napoli, Fiorentina e Brescia vittoriosi: i risultati della 34esima giornata (Di domenica 19 luglio 2020) Genoa-LECCE Nella sfida salvezza il Genoa supera il Lecce per 2-1 a Marassi ottenendo tre punti pesanti per restare agganciato alla Serie A. Rossoblù in vantaggio con Sanabria al 7' e pareggio di Mancosu al 60' dopo che sul finire del primo tempo aveva sbagliato un rigore per una scivolata giudicata pericolosa di Perin su Lapadula. A nove minuti dal termine Jagiello calcia dal limite dell'area, il pallone colpisce il palo, rimbalza sulla schiena del portiere Gabriel e finisce in rete per il più beffardo dei gol. Napoli-UDINESE Il Napoli supera 2-1 l'Udinese in rimonta nella gara valida per la 34/a giornata di Serie A. De Paul sblocca il risultato al 22' del primo tempo, Milik pareggia dieci minuti più tardi al primo pallone toccato. Nella ... Leggi su liberoquotidiano

