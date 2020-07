Serie A, Fiorentina-Torino ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Sfida tra deluse al Franchi, tra Fiorentina e Torino: sia i viola che il Toro cercano punti per archiviare il discorso salvezza e pensare al futuro con maggiore serenità, provando a chiudere al meglio una stagione piuttosto avara di soddisfazioni. ? Il nostro XI #ForzaViola ? #Fiorentina #FiorentinaTorino Powered by @MediacomCable pic.twitter.com/zHwFFQv37C — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) July 19, 2020 Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar,... Leggi su 90min

