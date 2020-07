Serie A, c’è Roma-Inter: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Le formazioni ufficiali di Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A Si avvicina il momento del fischio iniziale allo stadio ‘Olimpico’ dove tra poco meno di un’ora si giocherà Roma-Inter, match della trentaquattresima giornata di Serie A. Da pochi minuti i due allenatori, Paulo Fonseca e Antonio Conte, hanno comunicato le formazioni ufficiali di Roma-Inter. Roma (3-4-1-2): 13 Lopez; 23 Mancini, 41 Ibañez, 11 Kolarov; 25 Bruno Peres, 42 Diawara, 21 Veretout, 37 Spinazzola; 7 Pellegrini; 77 Mkhitaryan, 9 Dzeko.A disposizione: 63 Fuzato, 2 Zappacosta, 4 Cristante, 6 Smalling, 8 Perotti, 14 Villar, 15 Cetin, ... Leggi su intermagazine

