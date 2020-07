Serie A, Brescia-SPAL ore 19.30: le formazioni ufficiali (Di domenica 19 luglio 2020) Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli, Mateju, Papetti, Semprini; Zmhral, Tonali, Dessena, SPALek; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez. SPAL (4-4-2): Letica; Cionek, Salomon, Vicari, Reca; D’Alessandro, Missiroli, Dabo, Tunjov; Petagna, Cerri. All. Di Biagio. La Formazione Ufficiale dei Biancazzurri!⚪️?#MaiSola #ForzaSPAL pic.twitter.com/NoFv006o3o — SPAL (@SPALferrara) July 19, 2020 Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Leggi su 90min

