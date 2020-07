Scorta Paolo Borsellino, chi erano Emanuela, Agostino, Vincenzo, Walter, Claudio (Di domenica 19 luglio 2020) Scorta Paolo Borsellino era composta da sei agenti, cinque dei quali hanno perso la vita insieme al magistrato nella strage di Via d’Amelio ventotto anni fa. foto facebookEmanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina sono questi i nomi dei cinque agenti che nel pomeriggio del 19 luglio 1992 hanno perso la vita insieme al giudice quando la bomba è esplosa. “erano persone che facevano parte della nostra famiglia. Condividevamo le loro ansie e i loro progetti. Era un rapporto,oltre che di umanità e di amicizia, di rispetto per il loro servizio. Mio marito mi disse ‘quando decideranno di uccidermi i primi a morire saranno loro’, per evitare che ... Leggi su chenews

RaiNews : Il #19luglio di 28 anni fa, nella strage di #ViaDAmelio a #Palermo, morivano il giudice Paolo Borsellino e cinque… - SkyTG24 : Il #19luglio 1992 il giudice Paolo #Borsellino e la sua scorta morivano in un attentato in via D'Amelio a Palermo - reportrai3 : 19 luglio 2020. 28 anni fa Cosa Nostra faceva saltare Paolo Borsellino e la sua scorta a Palermo. Nella prossima st… - VincenzaSMF : RT @Letargo6: 19/07/1992, ANCORA UN ENORME LUTTO: PAOLO BORSELLINO E LA SUA SCORTA, COME GIA' ACCADUTO A FALCONE, MUORE PER UN ATTENTATO D… - fabrimilan65 : RT @fabrimilan65: #19Luglio 1992, Paolo #Borsellino ?? magistrato italiano, venne assassinato dalla mafia e con il consenso di parti deviat… -