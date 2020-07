Scivola e si frattura una caviglia, turista di Polistena salvata alla riserva dello Zingaro (Di domenica 19 luglio 2020) Primo intervento della stagione da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro , nel Trapanese. In sinergia con l’Aeronautica militare nel primo pomeriggio i tecnici... Leggi su feedpress.me

Primo intervento della stagione da parte del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano nella riserva dello Zingaro, nel Trapanese. In sinergia con l’Aeronautica militare nel primo pomeriggio i ...La prima gara sul tracciato di Jerez dell'anno non è stata la migliore per Marc Marquez. Scivolato dopo poco l'inizio della corsa ha cercato, come da sempre nel suo stile, di effettuare un recupero pa ...