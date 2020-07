Schmidt (Uffizi): "Contro Chiara Ferragni snobismo e maschilismo, avvicina i ragazzi alla cultura" (Di domenica 19 luglio 2020) “Gli Uffizi non hanno bisogno di Chiara Ferragni, né Chiara Ferragni degli Uffizi. L’importante è creare un crossover, innescare un confronto”. Eike Schmidt vuole aprire il museo fiorentino ai più giovani e, dopo Tik Tok, anche la contestatissima visita di Chiara Ferragni, immortalata davanti alla “Nascita di Venere” di Botticelli in uno scatto condiviso sui social del museo, va in questa direzione. Spiega il direttore degli Uffizi a Repubblica: “Siamo stati fra i primi musei a sbarcare su TikTok e oggi in molti, nel mondo, ci stanno seguendo. In generale, quello dei giovani è un problema che ci ponevamo anche prima, per esempio ... Leggi su huffingtonpost

“Gli Uffizi non hanno bisogno di Chiara Ferragni, né Chiara Ferragni degli Uffizi. L’importante è creare un crossover, innescare un confronto”. Eike Schmidt vuole aprire il museo fiorentino ai più gio ...

