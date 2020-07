Schick, il riscatto del Lipsia è sempre più lontano: Milan alla finestra (Di domenica 19 luglio 2020) Ieri il matrimonio con la sua Hana in Repubblica Ceca, da domani si comincerà a pensare alla Champions League e alla gara con l'Atletico Madrid, ma anche e soprattutto al suo futuro. Che per Patrik Schick sembra essere sempre più lontano dalla Germania, nonostante la sua volontà di restare al Lipsia. Sembra ormai certo, infatti, che il club tedesco non sborserà i 29 milioni di euro fissati per il suo riscatto dalla Roma. Secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante... Leggi su 90min

Ieri il matrimonio con la sua Hana in Repubblica Ceca, da domani si comincerà a pensare alla Champions League e alla gara con l'Atletico Madrid, ma anche e soprattutto al suo futuro. Che per Patrik Sc ...

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Si era imposto all’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori brillando, per sei mesi, con la maglia della Sampdoria. Acquistato dalla Juven ...

