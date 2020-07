Schianto in moto contro lo spartitraffico in cemento: morto un 34enne (Di domenica 19 luglio 2020) motociclista sbanda e abbatte uno spartitraffico in cemento . L'incidente mortale è avvenuto dopo le 8 nella mattina di domenica 19 luglio 2020, in via Padova a Cittadella. Per il centauro, un 34enne, ... Leggi su leggo

zazoomblog : Incidente in via Gramsci schianto tra moto e bici - #Incidente #Gramsci #schianto - genovatoday : Incidente in via Gramsci, schianto tra moto e bici - GiornaleNavigli : Sul posto, in viale Bezzi, si sono precipitate due ambulanze, un’automedica e vigili del fuoco.… - ilbassanese : Schianto furgone-moto: gravissimo 32enne - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Schianto moto-furgone: grave 32enne -