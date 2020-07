Scene di ordinaria follia: immigrato balla nudo per le strade di Tarquinia (video) (Di domenica 19 luglio 2020) Un immigrato che balla completamente nudo in strada, forse in stato di ebbrezza. Accade anche questo a Tarquina, come appare nel video che è diventato virale in questi giorni. L’uomo si è messo a ballare tra le auto. Diversi residenti della zona hanno immortalato l’uomo, nei pressi della scuola di Luigi Dasti. Era l’alba, ma evidentemente alcuni dei cittadini già svegli hanno ripreso la scena dell’immigrato che indossa solo gli auricolari collegati a un cellulare per ascoltare musica. Coinvolto dal ritmo di ciò che stava ascoltando si è messo a danzare come se niente fosse. Non curante del fatto che fosse completamente nudo. Il fatto è avvenuto a via delle Rose, a ridosso del centro storico di ... Leggi su secoloditalia

SecolodItalia1 : Scene di ordinaria follia: immigrato balla nudo per le strade di Tarquinia (video) - SalvoBulgarella : Scene di ordinaria COCAINA chi la produce? chi la trasporta? chi la compra? è possibile che qusto paese di VACCARI… - Gingerly116027 : @Terra_Pianeta @fcaras_fc Mi sorge spontanea una domanda: 'Ma le zanzare...a che cavolo servono, a parte tenere all… - michele_allegri : @Floberge71 @PosteNews scene di ordinaria vita dei cittadini - Franciscovota : @benq_antonio Scene di ordinaria integrazione -

Ultime Notizie dalla rete : Scene ordinaria Scene di ordinaria follia: immigrato balla nudo per le strade di Tarquinia... Secolo d'Italia Fermata saltata Spacca il vetro del bus Ataf

Scene di ordinaria follia, ancora una volta di mezzo c’è un bus dell’Ataf. Giovedì sera intorno alle 20,30 un uomo passeggero di un bus che transitava in via d’Annunzio ha sfondato a calci il vetro ...

Roma senza regole. Il mezzo dell'Ama parcheggiato sulla fermata del bus

Un mezzo dell'Ama per la raccolta dei rifiuti parcheggiato proprio davanti alla fermata dell'autobus. Scene di ordinario menefreghismo sulle strade di Roma. Si tratta di un singolo caso ma la foto che ...

Scene di ordinaria follia, ancora una volta di mezzo c’è un bus dell’Ataf. Giovedì sera intorno alle 20,30 un uomo passeggero di un bus che transitava in via d’Annunzio ha sfondato a calci il vetro ...Un mezzo dell'Ama per la raccolta dei rifiuti parcheggiato proprio davanti alla fermata dell'autobus. Scene di ordinario menefreghismo sulle strade di Roma. Si tratta di un singolo caso ma la foto che ...