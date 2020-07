Scarafaggio di mare trovato durante una battuta di pesca di alcuni ricercatori (Di domenica 19 luglio 2020) Una nuova specie di Scarafaggio di mare, dall’aspetto cupo è stata trovata sul fondo dell’Oceano Indiano e ha una strana somiglianza con Darth Vader, personaggio di guerre stellari. Macabro aspetto dello Scarafaggio di mare La creatura marina a 14 zampe è stata scoperta da ricercatori di Singapore che stavano conducendo un sondaggio in acque profonde vicino alla costa di Bantern, Giava Occidentale, Indonesia. durante questa battuta di pesca a scopi scientifici, hanno trovato lo strano esemplare. L’animale è stato scoperto per la prima volta nel 2018 e gli scienziati hanno presto scoperto che la sua testa e gli occhi sembrano somiglianti all’elmetto di Star Wars Sith Lord. Tuttavia, è ... Leggi su kontrokultura

