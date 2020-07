Scandalo calcioscommesse nel calcio italiano, il NOME dell’arbitro coinvolto e la partita sotto oservazione (Di domenica 19 luglio 2020) Nuove ombre sul calcioscommesse nel calcio italiano. Ieri è stata lanciata una notizia del coinvolgimento di un arbitro, oggi è uscito il NOME e anche la partita al centro dell’indagine avviata dalla Procura di Roma. Secondo quanto riporta Repubblica la gara al centro delle attenzioni degli inquirenti è quella tra Virtus Verona e Gubbio, andata in scena il 12 gennaio e sospesa per un sospetto infortunio dell’arbitro. Si tratta di Luigi Catanoso, arbitro della sfida, della sezione di Reggio Calabria. La partita è stata sospesa sul risultato di 1-0, mentre i bookmakers registravano flussi di scommessa sull’esito opposto. Le puntate arrivano dalla Calabria e la sospensione del match avrebbe permesso agli scommettitori di ... Leggi su calcioweb.eu

